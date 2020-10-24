سرايا القدس تعلن النفير العام بعد تدهور الوضع الصحي للاسير ماهر الاخرس

غزة / سما /

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، النفير العام في صفوف مجاهديها بعد تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.



وقالت السرايا في تصريح مقتضب نشرته على حسابها الرسمي على قناة تليجرام، مساء السبت:" تعلن سرايا القدس حالة النفير العام في صفوف مجاهديها بعد التدهور الحاصل على حياة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 90 على التوالي"، بحسب ما جاء على موقع سرايا القدس الالكتروني.



ويواصل الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم الـ (90) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث يمكث حالياً في مشفى كابلان بوضع صحي حرج جداً، حيث يعاني من أوجاع شديدة في كافة أنحاء جسده، ويعاني من وضع صحي حرج جداً.