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الخارجية: تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

السبت 24 أكتوبر 2020 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم، لتستقر عدد حالات الوفاة عند 273، وتسجيل 4 إصابات جديدة لترتفع حالات الاصابة إلى 6588 أغلبها في أميركا.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في شيكاغو، ميتشيغن ليرتفع عدد الإصابات الى 4037 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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