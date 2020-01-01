فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا

وكالات

سجلت فرنسا خلال اليوم الأخير رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا المستجد، بواقع أكثر من 45 ألف حالة للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 45422 إصابة جديدة، كما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس بواقع 138.

وأصبحت فرنسا سابع دولة تسجل أكثر من مليون إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت 8.4 مليون إصابة، والهند التي سجلت 7.8 مليون، والبرازيل التي سجلت 5.3 مليون، وروسيا التي سجلت 1.5 مليون إصابة.

كما أعلنت كل من الأرجنتين وإسبانيا تسجيل أكثر بقليل من مليون حالة إصابة إصابة بوباء كورونا.