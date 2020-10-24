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غزة: وقفات منددة بالتصريحات والرسومات المسيئة للرسول والإسلام

السبت 24 أكتوبر 2020 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وقفات منددة بالتصريحات والرسومات المسيئة للرسول والإسلام



غزة / سما /

 نظمت حركة حماس في جنوب قطاع غزة، مساء اليوم السبت، وقفات منددة بالتصريحات والرسومات الكاريكاتيرية الفرنسية المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وللإسلام.

ورفع نشطاء حماس في خانيونس ورفح في وقفتين منفصلتين، شعارات تحذر من غضب المسلمين، حيث أحرق بعضهم صورًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتحدث عدد من القيادات المحلية للحركة في خانيونس ورفح، بكلمات منفصلة أكدوا على شجب واستنكار حماس الشديد للتصريحات الفرنسية الرسمية المسيئة للإسلام وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد قادة حماس رفض كل الفلسطينيين والعرب والمسلمين مثل هذه الإساءات التي تزيد من العنصرية تجاه الإسلام، دين التسامح والأخلاق.

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