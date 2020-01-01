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نتنياهو يتحدث عن انضمام دول أُخرى لاتفاقات التطبيع وترجيحات بأن تكون عُمان

السبت 24 أكتوبر 2020 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتحدث عن انضمام دول أُخرى لاتفاقات التطبيع وترجيحات بأن تكون عُمان



القدس المحتلة / سما /

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، بانضمام مزيد من الدول العربية لاتفاقيات التطبيع، وذلك في وقت قريب.

ووصف نتنياهو في مؤتمر صحافي الاتفاق الذي أعلن عنه مع السودان أمس بأنه "خطوة أخرى نحو السلام التاريخي"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول التي ترغب في الانضمام للاتفاقيات الموقعة.

وجدد نتنياهو تأكيده أن إسرائيل قدمت موافقتها فقط بالأمس على بيع طائرات F35 للإمارات، ولم تكن جزءً من الاتفاق الموقع سابقًا، مشيرًا إلى أن الموافقة الإسرائيلية تمت بعد التأكيد على اتفاق مع أميركا يضمن التفوق النوعي لإسرائيل.

وبشأن أزمة الكورونا، قال نتنياهو: "لقد تراجع عدد الإصابات أقل بكثير من الدول الأوروبية، وحتى تجازونا ألمانيا والنمسا".

وأشار إلى أنه في حال انخفض العدد بشكل أكبر سيتم إزالة مزيد من القيود، ولكن إذا ارتفعت فسنشدد القيود مجددًا، نحن نفعل ما هو ضروري، وسأقترح زيادة كبيرة في الغرامات ضد كل من لا يلتزم بالتوجيهات، كما قال.

وفي سياق الوضع السياسي، قالت مصادر سياسية إسرائيلية للقناة 12 العبرية، أن الترجيحات تشير إلى اقتراب تحقيق انفراجة بتوقيع اتفاق سلام مع سلطنة عُمان، بوساطة أميركية.

وبحسب المصادر، فإن مسألة نجاح تحقيق اختراق بالرغم من وجود سلطان جديد هناك، مجرد مسألة وقت.

فما قالت مصادر أُخرى إن التوقيع مع عُمان أو أي دولة أخرى لن يكون من الممكن قبل الانتخابات التي ستجري في الولايات المتحدة الشهر المقبل، لأن عُمان تفضل نهجاً حذراً.

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