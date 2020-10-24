بفعل الرياح .. الدفاع المدني يتعامل مع 51 حريقا خلال 12 ساعة

رام الله / سما /

عملت طواقم الدفاع المدني في عدد من المحافظات خلال ال12 ساعة الماضية من صباح اليوم السبت ، على إخماد 51 حريق طالت أراضي زراعية ومناطق حرجية بعدة مناطق تزامناً مع التأثر بحالة الجو من إرتفاع درجات الحرارة المرافقة لسرعة الرياح الجافة التي تساعد في إمتداد الحرائق.

أبرز ما رصدت الطواقم من العمل كان منذ ساعات الصباح في محمية أحراج واد القف شمال غرب الخليل، عملت طواقم الدفاع المدني ومساندة من المتطوعين والشركاء على إخماد الحريق الذي إمتد لمئات الدونمات بجهد وعمل إستمر لأكثر 12 ساعة لغاية إعداد التقرير .

وعملت الطواقم على إخماد حريق منزل في بلدة سعير شرق الخليل وحصر الأضرار في المطبخ بعد إصابة ربة المنزل إصابة طفيفة تم علاجها والسيطرة على الحريق .

وفي رام الله والبيرة تمت السيطرة على حريقين في أراض بلدتي عين سينا شمال المحافظة والمزرعة الشرقية شرق المحافظة ، بعمل إستمر لساعتين في كل حريق .

وفي جنين إشتعلت النيران بمستودع تخزين لبالات قش وأعلاف أسفرت عن إحتراق مئات البالات في مبنى سكني ببلدة برقين ، عملت الطواقم على إخلاء وتأمين سكان المبنى لحين السيطرة وإخماد الحريق .

كما وتمت السيطرة على حرائق طالت مساحات واسعة وأشجار زيتون في بلدات اليامون وبرقة وكفر راعي ودير أبو ضعيف في محافظة جنين .

وفي بيت لحم طالت النيران مساحة حرجية في بلدة بتير غرب المحافظة إستمر العمل لساعتين حتى تمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وبسلفيت عملت الطواقو مدة خمس ساعات على إخماد حريق إمتد لمئات الدونمات طال الأشجار في ضاحية خربة قيس بمدينة سلفيت .

وفي نابلس تمت السيطرة على حرائق أشجار في بلدات يتما والساوية وأوصرين .

وبطولكرم حرائق طالت أشجار في بلدتي كفر زيباد وقفين .