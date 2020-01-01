مشاهدة نزال حبيب نورمحمدوف وجاستن غيتشي اليوم بث مباشر

موسكو / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، نزال حبيب نور محمدوف نورماغوميدوف ضد جاستن غيتشي بث مباشر لحساب عرض (UFC254) الدولي في الإمارات العربية المتحدة، الذي ينقل على قناة أبو ظبي الرياضية.

نزال حبيب وعيتشي مباشر اليوم ينطلق بعد قليل، إذ تشير التوقعات إلى أن المباراة لن تكون سهلة للمصارع الروسي المسلم، رغم مشاركته في البطولة دون مشاركة والده الذي توفى قبل عدة أشهر، تاركا إياه وحيدًا.

وقال متابعون للنزال المتظر إن "كل مقاتل يجب أن يكون خصم يمكنه التغلب عليه من خلال أسلوب اللعب الذي يتبعه، هناك ركلات محفوفة بالمخاطر كون المقاتل يقف على قدم واحد ويصبح عرضة للإصابة".

وأضاف أحد المراقبين : "اذا رفعت قدمك وحاولت ضرب حبيب، بهذا الشكل الضربة لا تتطلب أن ترفع رجلك عاليا إنما الضرب وإعادتها مباشرة إلى مكانها؛ كي تكون جاهزة للصد على الحلبة وتفادي القاضية".

وتابع إنه "لو استطاع غيتشي استخدام هذه الركلة ويحاول يدور إلى اليمين ويقف وراء القدم اليسرى إلى حبيب ويركل هذه الضربة سيكون لها أثر ما في تحقيق نتيجة الانتصار بهذا النزال". وفقا له.

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وأوضح أن "حبيب مستعد للهجوم دائما ويسدد عادة تلك اليمنى من فوق ونجده يستند على رجله الأمامية، فيما إن تمكن جاستن تسديد ركلات قوية فإنه يؤثر على المقاتل الروسي بسبب الألم في المنطقة".

وأردف المراقب قائلا : "يصبح صعب عليك الضرب بهجمة مصارعة والوقوف وتبادل اللكمات والتحرك بسرعة، جاستن سيحاول استهداف الرجل الأمامية لحبيب لكن الأخير ينتظر أن ركلة للانقاض عليه".

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وبين أن "تطبيق كل هذا ضد حبيب نورمحمدوف على أرض الواقع أمر صعب جدا، إذ لدى المقاتل المسلم مهارات في القتال منها إمكانية إسقاط الخصوم بضربة واحدة على الأرض لأنه يوهم الخصم بأنه سيصارعه".