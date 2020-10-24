خالد الجندى يتقدم ببلاغ على الهواء ضد أغنية "الشرع محللى أربعة".. ويؤكد:مسيئة للشرع.. فيديو

وكالات

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المطرب الشعبي يجب أن يكون حذر عند التعامل مع ثوابت الدين ، مطالباً المطرب الذى يغنى أغنية "الشرع محلل أربعة"، والتي يتشاجر عليها مع فنان آخربسحب أغنيته والاعتذار عنها، وعدم إذاعتها إطلاقًا، قائلا : سنضطر إلى مقاضاته أو رفع شكوانا لله ثم للأزهر الشريف.

وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"،:" هذا المطرب طيب وابن حلال ومؤدب ومحترم ومفيش اتنين يختلفوا على أخلاقه، معربًا عن رفضه للزج بالشريعة الإسلامية في الأغاني بهذه الطريقة"، مشيراً إلى أن هذه الأغنية كلماتها بشعة، معقبًا:"قبل ما تدوروا على الإهانة اللي جاية من فرنسا والدول الأخرى، شوفوا الإهانة اللي بتتم لدينكم في بلد الازهر الشريف".

وتقدم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ببلاغ علني للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، مطالبا بالتدخل لمنع هذه الأغنية، منوهًا بأن كلمات الأغنية تقول: " بهدوء كدا من غير صربعة أنا الشرع محللي أربعة يعني هعيش في دلع علطول، وأنا أصلي بموت في الشخلعة"، معقبًا: "لا أجد كلمات ترد على هذا الإسفاف والتدني في الكلمات، موضحًا أن الشرع أوجد ظروف اجتماعية للزواج، ولكنه مش هوم ديليفري أو على الكيف، متابعًا:"الشرع مش جاى علشان يدلع حضرتك".

وأكد خالد الجندي ، أن اقتران كلمة "الشخلعة" بالشرع فيها تجاوز وإساءة، مستنكرًا ربط العلة من تعدد الزوجات بالشخلعة، مشددًا على أن الوقار جزء من الأجزاء المكملة للتعامل مع الدين، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا".