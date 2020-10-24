الصحة الإسرائيلية: 692 مصابا جديدا بكورونا الجمعة

القدس المحتلة / سما /

أصيب 692 شخصًا بفيروس كورونا المستجدّ، أمس، الجمعة، بينما انخفض عدد المرضى النشطين إلى 15876، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، السبت.

ووصل عدد المرضى في حال الخطر إلى 562، منهم 218 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووصل عدد الوفيات إلى 2366.

وتشهد بلدات عربية ارتفاعًا كبيرًا في أعداد إصابات كورونا الجديدة، بحسب ما تبيّن معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، منها أم الفحم، التي تراجعت خلال اليومين الماضيين من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر ضمن خطة "الشارة الضوئية" (رمزور).

ورغم أنّ الارتفاع معتدل، إلا أن الوضع من الممكن أن يزداد سوءًا بسبب التجمّعات، وخصوصًا الأعراس، وفق تقرير عن الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيليّ، نشرته الإذاعة العامّة أمس الجمعة.

وحذّر التقرير من ارتفاع المرضى في عدد من البلدات العربيّة، منها الناصرة ومجد الكروم وأم الفحم وعرعرة النقب، وبلدات أخرى ما زالت تعتبر خضراء مثل الطيبة.

ووفق التقرير، فـ"عشرات البلدات" شهدت ارتفاعًا متواصلا في أعداد المرضى خلال الأيام الثلاثة الأخيرة معظمها بلدات عربية، وفقط بلدتان لم تكونا عربيّتين. بالإضافة إلى أنّ عدد الفحوصات في البلدات العربية (21.3 لكل 10 آلاف نسمة) أقلّ بمقدار النصف من المعدّل العام في إسرائيل (45.5 لكل 10 نسمة).

وتوصي الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي بزيادة عدد الفحوصات في البلدات العربية التي تشهد نسبة فحصوات إيجابية مرتفعة، وتركيز حملات إعلامية بسبب التوقعات بارتفاع الأعراس.