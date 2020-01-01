قناة اسرائيلية: سلطنة عُمان ستطبع علاقاتها مع إسرائيل بعد الانتخابات الأمريكية

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة كان الإسرائيلية، إن مصادر سيادية ترجح أن تكون سلطنة عُمان هي الدولة المقبلة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مرجحةً أن تتم خطوة التطبيع بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

جاء ذلك، بعد تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، قال فيها: "بعد مرور 53 عامًا على مؤتمر الخرطوم الذي تبنى فيه قادة الدول العربية خطاب اللاءات الثلاثة".

وأضاف: "نعيش اليوم في واقع الخمس نَعَمَات: نعم للسلام مع مصر، نعم للسلام مع الأردن، نعم للسلام مع الإمارات، نعم للسلام مع البحرين، والآن نعم للسلام مع السودان".