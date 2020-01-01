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فرنسا تستنكر تصريحات أردوغان "البذيئة" وتستدعي سفيرها

السبت 24 أكتوبر 2020 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تستنكر تصريحات أردوغان "البذيئة" وتستدعي سفيرها



وكالات

ستنكرت الرئاسة الفرنسية، السبت، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "غير المقبولة" بحق نظيره إيمانويل ماكرون، وأعلنت استدعاء السفير الفرنسي من أنقرة للتشاور.


واستنكرت الرئاسة الفرنسية تصريحات أردوغان التي شكك من خلالها بـ"الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي على خلفية مواقف له تجاه المسلمين.

وقالت الرئاسة الفرنسية في تعليق لفرانس برس إن "تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة. تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل".

وأضافت "نطلب من أردوغان أي يغيّر مسار سياسته لأنّها خطيرة من الزوايا كافة. لن ندخل في جدالات عقيمة ولا نقبل الشتائم".

كما أشارت الرئاسة إلى "غياب رسائل التعزية والمساندة من الرئيس التركي عقب اغتيال صامويل باتي"، المدرّس الذي قتل بقطع الرأس قبل أسبوع.

وأعلنت الرئاسة استدعاء سفير فرنسا لدى أنقرة للتشاور.

وفي وقت سابق، أعلن ماكرون أن الحكومة كثفت الإجراءات ضد التطرف في الأيام القليلة الماضية بعد قطع رأس مدرس عرض في فصله رسوما مسيئة.

وذكر: "قتل مواطن لأنه كان معلما ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبير"، واصفا الهجوم بأنه إرهاب لـ"الإسلاميين".

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