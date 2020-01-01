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نواب ديمقراطيون يطلبون من بومبيو الإفراج عن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

السبت 24 أكتوبر 2020 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نواب ديمقراطيون يطلبون من بومبيو الإفراج عن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة



واشنطن /سما/ الاناضول

وجّه نواب ديمقراطيون أميركيون، لوزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، بطلب الإفراج عن المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة في ظل تفاقم وباء كورونا بالقطاع.

وأفادت وكالة "الأناضول" أن "38 من النواب الديمقراطيين بعثوا السبت برسالة إلى بومبيو، أكدوا فيها ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في غزة 84% في سبتمبر/ أيلول الماضي".

وشدد النواب على ضرورة الإفراج الفوري عن المساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان غزة من أجل التخفيف من العواقب الوخيمة للوباء المتفاقم في القطاع.

وحذروا من أن الوضع يمكن أن يتسبب بأزمة صحية خطيرة في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة نظرًا لمشاكل النظام الصحي العام هناك وزيادة الإصابات بالفيروس.

وأكّدوا أن أي أزمة صحية في غزة من شأنها التسبب بمشاكل كبيرة للمجتمعات الأخرى في المنطقة، بما في ذلك الإسرائيلي.

وكشفت الرسالة أن الكونغرس خصص مساعدات إنسانية بقيمة 75 مليون دولار للشعب الفلسطيني في موازنة عام 2020 لكن تبين أنها لم تُرسل بعد.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في لوازم المختبرات وبنوك الدم، ما يؤثر على الفحوصات الأخرى التي يحتاجها مرضى كورونا. ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في غزة، 5.079، بينها 29 وفاة.

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