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أوروبا تصبح ثاني منطقة في العالم تتجاوز 250 ألف وفاة بكورونا

السبت 24 أكتوبر 2020 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوروبا تصبح ثاني منطقة في العالم تتجاوز 250 ألف وفاة بكورونا



وكالات

كشف إحصاء لـ"رويترز" أن أوروبا أصبحت ثاني منطقة على مستوى العالم بعد أمريكا اللاتينية تتجاوز 250 ألف وفاة بكورونا، إلى جانب تسجيل أعداد قياسية من الإصابات اليومية على مدى أسبوعين.

وسجلت أوروبا 200 ألف إصابة لأول مرة يوم الخميس، إذ أعلنت عدة دول بجنوب القارة تسجيل أكبر أعداد إصابة يومية.

ووفقا لإحصاء "رويترز" تمثل أوروبا نحو 19 بالمئة من إجمالي الوفيات ونحو 22 بالمئة من حالات الإصابة على مستوى العالم.

وتسجل بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا وبلجيكا وإسبانيا نحو ثلثي الوفيات حتى الآن من إجمالي إصابات بلغ نحو ثمانية ملايين حالة.

وتحتل بريطانيا المركز الأول في عدد الوفيات بتسجيل نحو 45 ألف وفاة تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وروسيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إن بريطانيا لا يمكنها الاعتماد على لقاح وحسب، وتحتاج لاتخاذ المزيد من الإجراءات لإبطاء انتشار الوباء.

وأظهر إحصاء "لرويترز" أن أكثر من 42.17 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون 143025.

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