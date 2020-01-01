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ملخص أهداف الكلاسيكو 2020 فوز ريال مدريد على برشلونة

السبت 24 أكتوبر 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف الكلاسيكو 2020 فوز ريال مدريد على برشلونة



مدريد / سما

نشرت قناة بي إن سبورت على موقعها الإلكتروني الرسمي، فيديو ملخص أهداف مباراة الكلاسيكو اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 التي فاز فيها ريال مدريد على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأ ريال مدريد مباراة الكلاسيكو بقوة، حيث ضغط من الدقائق الأولى على خصمه برشلونة حتى تمكن من تسجيل أول الأهداف عبر لاعب خط الوسط الشاب فيديريكو فالفيردي بالدقيقة الخامسة.

ورد برشلونة سريعا على هدف "الملكي"، إذ نجح الشاب الصغير أنسو فاتي من تعديل النتيجة مستغلا تمريرة مميزة من زميله جوردي ألبا في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول ولقاء كلاسيكو الأرض.

ملخص أهداف الكلاسيكو اضغط هنا

وسيطرت نتيجة التعادل الإيجابي حتى نهاية دقائق الشوط الأول، ثم بدأ برشلونة الشوط الثاني بقوة هجومية كبيرة وأهدر لاعبوه عددا من الهجمات السهلة، إلى أن احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.

ووضع المدافع والقائد سيرجيو راموس ريال مدريد في المقدمة مجددا، من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والستين، قبل أن يضيف البديل لوكا مودريتش الهدف الثالث في الدقيقة 90 مع نهاية الوقت الأصلي.

وحاول ليونيل ميسي ورفاقه العودة إلى اللقاء عقب ركلة الجزاء، إلا أن عدم تركيز اللاعبين خاصة البرازيلي كوتينيو أمام مرمى الغريم الريال حالت دون تعديل النتيجة في آخر ربع ساعة من اللقاء.

وعاد ريال مدريد بعد فوزه في موقعة الكلاسيكو إلى صدارة جدول ترتيب الدروي الإسباني "الليغا" برصيد 13 نقطة، في حين ظل برشلونة يعاني بالمركز العاشر برصيد 7 نقاط بالتساوي مع مجموعة فرق.

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