داخلية غزة: استمرار حظر التجوال المسائي بمحافظات القطاع في ظل التوقيت الجديد

غزة / سما /

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، على استمرار قرار حظر التجوال المسائي يومياً في جميع محافظات قطاع غزة، بدءاً من الساعة الثامنة مساءً في ظل التوقيت الجديد.

وقال إياد البزم، الناطق باسم الوزارة، في تصريح له مساء اليوم السبت: "تؤكد وزارة الداخلية على استمرار إغلاق مناطق بيت حانون البريج والتركمان، وعدم الدخول والخروج منها وإليها في حين تبقى المنطقة المعلن عنها مؤخرا من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة في حالة إغلاق تام، ومنع الحركة والتجوال فيها حتى إشعار آخر؛ حفاظاً على سلامة المواطنين في ظل انتشار فيروس (كورونا)".

