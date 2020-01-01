  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إثيوبيا تستدعي سفير واشنطن للاحتجاج على "تحريض ترامب على الحرب"

السبت 24 أكتوبر 2020 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إثيوبيا تستدعي سفير واشنطن للاحتجاج على "تحريض ترامب على الحرب"



وكالات

استدعت إثيوبيا اليوم السبت السفير الأمريكي مايك راينور، للاحتجاج على ما وصفته بأنه "تحريض على الحرب" مع مصر أطلقه الرئيس دونالد ترامب في خضم النزاع القائم حول ملء وتشغيل سد النهضة.


وقالت وزارة الخارجية: "التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل رئيس أمريكي حالي لا يعبر عن الشراكة طويلة الأمد ولا التحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة وهو غير مقبول في القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم السبت: "لا تزال تتواتر بيانات بين الحين والآخر تحمل تهديدات عدائية لإخضاع إثيوبيا لشروط جائرة".

ودعا ترامب أمس الجمعة إلى التوصل إلى اتفاق بين البلدين لكنه ذكر أن الوضع خطير وقد يصل إلى أن "تنسف" مصر السد.

وأدلى ترامب بتصريحاته خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في أعقاب إعلان السودان وإسرائيل عن تطبيع العلاقات بينهما.

#اثيوبيا #مايك راينور #الحرب #دونالد ترامب #سد النهضة #مصر #أثينا #التحريض #اسرائيل #السودان #التطبيع مع اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء

الكلاسيكو .. رابط قناة برشلونة الرسمية بث مباشر على يوتيوب

شاهد : مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 3 الثالثة والرابعة 4

معلق الكلاسيكو 2020 مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

مشاهدة مباراة الهلال والمريخ بث مباشر ديربي الدوري السوداني 2020

وزير الري المصري الأسبق: ضوء أخضر من ترامب لمصر لضرب سد النهضة

قناة 13: قطر هي الدولة القادمة على خط التطبيع.. ما علاقة غزة؟

الأخبار الرئيسية

بومبيو

نواب ديمقراطيون يطلبون من بومبيو الإفراج عن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الرئاسة

الرئاسة الفلسطينية تتبرأ من تصريحات عباس زكي حول السعودية والتطبيع: "لا يمثل فيه سوى نفسه"

87

بعد نفق حماس واغتصاب "العروس الإفريقية".. ماذا وراء تفاؤل وزير الخزينة الأمريكي عقب زيارته قطر؟

نتنياهو

وقف إمدادات السلاح لغزّة.. الاستخبارات الإسرائيليّة تكشف عن مصالح اسرائيل في السودان

الكشف عن بنود التطبيع "الخفية" بين إسرائيل والسودان..