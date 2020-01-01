خريجو الطب البشري في "النجاح" يحصدون نتائج متقدمة بامتحان مزاولة المهنة بالداخل

نابلس / سما /

سجل خريجو تخصص الطب البشري في جامعة النجاح الوطنية نتائج متقدمة في امتحان مزاولة مهنة الطب بالداخل الفلسطيني، في استمرار لمسيرة تميز خريجي الطب بالجامعة بهذا الامتحان خلال السنوات الماضية.

وأشارت متابعة نتائج الطلبة المتقدمين لامتحان مزاولة المهنة في الداخل والذي عقد في شهر آب/أغسطس الماضي، إلى تقدم لافت ومميز لخريجي جامعة النجاح من طلبة الداخل الفلسطيني المتقدمين لهذا الامتحان، حيث حصدوا نجاحاً متميزاً بنسبة 90%.

وفي السياق ذاته، نال خريجو الجامعات الفلسطينية المركز الأول من بين خريجي 16 دولة حول العالم تقدموا لهذا الامتحان خلال الفترة ما بين 2014-2018، وبنسبة نجاح وصلت إلى 91%، علماً أن نسبة النجاح الإجمالية في الامتحان المذكور والذي تقدم له أكثر من تسعة آلاف طالب خلال تلك الفترة كانت 29.5%، وذلك كما بينته البيانات المنشورة من الجهات الرسمية في الداخل.

وتوجه رئيس جامعة النجاح الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، بالتهنئة والمباركة للطلبة الناجحين وعائلاتهم متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح، مثمناً الجهود العالية التي تبذلها الأسرة التعليمية في كلية الطب وعلوم الصحة في تطوير المسيرة التعليمية وخدمة الطلبة.

وقال ان هذا التفوق يأتي استمراراً لمسيرة العطاء والتميز لخريجي جامعة النجاح وكلية الطب وعلوم الصحة على الصعد كافة، بفعل تراكم خبرات أعضاء الهيئة التدريسية، والتعاون مع كافة المؤسسات الصحية في الوطن، إلى جانب المستوى المتقدم للتعليم الطبي والتجهيزات الطبية والبنى التحتية في الكلية، ومستشفى النجاح الوطني الجامعي الذي بات اليوم أيقونة للتعليم والتدريب الطبي والصحي في فلسطين بعد اعتماده كأول مركز أكاديمي طبي معتمد فلسطينياً من لجنة الاعتمادية الدولية المشتركة "JCI"