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أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال

السبت 24 أكتوبر 2020 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال



رام الله / سما /

دخل اليوم أربعة أسرى من محافظات الضفة الغربية، أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

- محمود محمد خليل حوشية (34 عامًا) من جنين، دخل عامه الـ 18 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/ 10/ 2003، وهو محكوم بالسجن لمدة 21 عامًا .

- الأسير نعمان عايش محمود سلامة (52 عامًا) من مدينة بيت لحم، دخل عامه الـ 15 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/ 10/ 2006، وهو محكوم بالسجن لمدة 16 عامًا.

- الأسيران محمد لطفي أمين أبو الرب، ومحمد مصطفى أحمد كميل، من بلدة قباطية في محافظة جنين، وهما محكومان بالسجن ثلاث سنوات ونصف، ومعتقلان منذ عام 2017، وأمضيا ثلاثة أعوام في سجون الاحتلال.

#اسرى #السجون الاسرائيلية

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