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ترامب: بايدن يدمر كل شيء والإعلام يصنع الرعب قبل الانتخابات

السبت 24 أكتوبر 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: بايدن يدمر كل شيء والإعلام يصنع الرعب قبل الانتخابات



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن سيدمر كل شيء في أمريكا، وأن الإعلام يحاول إرعاب الأمريكيين قبل الانتخابات.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم السبت: "اقتصادنا يشهد آداء عظيما ويستعد لتسجيل أرقاما قياسية جديدة"، مضيفا: "لكن بايدن سيدمر كل شيء بالضرائب الهائلة التي يريد فرضها".



وقال في تدوينة أخرى: "وسائل الإعلام المزيفة تكرر حديثها بصورة مستمرة عن حالات فيروس كورونا المستجد التي تظهر وتنشر إحصائيات عن ذلك، لكن احصائياتهم تشمل حالات منخفضة الخطورة".

وتابع: "وسائل الإعلام تحاول صناعة حالة من الرعب بين الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

وقال الرئيس الأمريكي الحالي: "تسجيل الحالات مرتبط بمستويات الفحص العالية التي نقوم بها"، مشيرا إلى أن معدل اختبارات الكشف المبكر عن كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية هي الأعلى في العالم.

ويتبادل الجمهوريون بقيادة ترامب الرئيس الحالي، المرشح لفترة رئاسية ثانية، والديمقراطيون بقيادة بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح للرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، في حرب كلامية أصبحت أكثر سخونة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

#ترامب #جو بايدن #تويتر #الولايات المتحدة #الديمقراطيون #الانتخابات الأمريكية #فيروس كورونا #وسائل الاعلام المزيفة

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