ترامب: بايدن يدمر كل شيء والإعلام يصنع الرعب قبل الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن سيدمر كل شيء في أمريكا، وأن الإعلام يحاول إرعاب الأمريكيين قبل الانتخابات.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم السبت: "اقتصادنا يشهد آداء عظيما ويستعد لتسجيل أرقاما قياسية جديدة"، مضيفا: "لكن بايدن سيدمر كل شيء بالضرائب الهائلة التي يريد فرضها".

Our Economy is doing great, and is ready to set new records - best ever (Again!). Biden will destroy everything with his massive Tax Increases. Don’t let it happen!!!





وقال في تدوينة أخرى: "وسائل الإعلام المزيفة تكرر حديثها بصورة مستمرة عن حالات فيروس كورونا المستجد التي تظهر وتنشر إحصائيات عن ذلك، لكن احصائياتهم تشمل حالات منخفضة الخطورة".

وتابع: "وسائل الإعلام تحاول صناعة حالة من الرعب بين الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

وقال الرئيس الأمريكي الحالي: "تسجيل الحالات مرتبط بمستويات الفحص العالية التي نقوم بها"، مشيرا إلى أن معدل اختبارات الكشف المبكر عن كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية هي الأعلى في العالم.

ويتبادل الجمهوريون بقيادة ترامب الرئيس الحالي، المرشح لفترة رئاسية ثانية، والديمقراطيون بقيادة بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح للرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، في حرب كلامية أصبحت أكثر سخونة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

The Fake News is talking about CASES, CASES, CASES. This includes many low risk people. Media is doing everything possible to create fear prior to November 3rd. The Cases are up because TESTING is way up, by far the most, and best, in the world. Mortality rate is DOWN 85% plus!