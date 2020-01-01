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4 أشهر سجنا لطالبة جزائرية وسنة لشاب فرنسي بتهمة "تمجيد الإرهاب" في قضية المعلم المقتول في فرنسا

السبت 24 أكتوبر 2020 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أشهر سجنا لطالبة جزائرية وسنة لشاب فرنسي بتهمة "تمجيد الإرهاب" في قضية المعلم المقتول في فرنسا



وكالات

حكم القضاء في فرنسا الجمعة على طالبة جزائرية مقيمة في هذا البلد بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ بسبب كتابتها على موقع "فيسبوك" معلقة على مقتل المعلم الفرنسي ذبحا بأنه "يستحق الموت".

وقضت المحكمة في منطقة بيزونسون بأن تتبع المتهمة بـ "تمجيد الإرهاب"، البالغة من العمر 19 عاما، دروسا في المواطنة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وبمجرد التبليغ عنها لأجهزة الأمن من طرف أحد رواد "فيسبوك"، حسب وسائل إعلام فرنسية، تم اعتقالها الخميس وهي في الجامعة.

أمام المحكمة، اعتذرت الطالبة عن تعليقها وقالت إنها كتبته "بتسرع" و"دون تفكير" مضيفة أنها ليست "ضد أن يعرض المعلم كاريكاتورا، لأنه معلم وله أن يقدم درسه كما يشاء".

في اليوم ذاته، تم الحكم على  آرنو، وهو شاب فرنسي في العشرين من عمره بـ 12 شهرا سجنا، من بينها شهران سيقضيهما في السجن، بتهمة "تمجيد الإرهاب" لنشره صورة المعلم المقتول وإحدى تغريداته. وانتحل الشاب الفرنسي صفة المسلم خلال نشره الصورة والتغريدة على الإنترنت حسب صحيفة "لاديباش" الفرنسية.

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