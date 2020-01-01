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ترامب يصوت مبكرا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

السبت 24 أكتوبر 2020 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يصوت مبكرا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية



واشنطن /سما/ رويترز

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصوته الانتخابي مبكرا في ولاية فلوريدا قبل أن يعقد مؤتمرات انتخابية في ثلاث ولايات متأرجحة اليوم السبت.

وصوت ترامب لنفسه في وست بالم بيتش بالقرب من منتجع مارالاغو الذي يملكه بعدما غير مقر إقامته الدائم وعنوانه في سجلات الناخبين في العام الماضي من نيويورك إلى فلوريدا.

وقبيل عشرة أيام فحسب على يوم الانتخابات، أدلى نحو 53.5 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، وهو عدد قد يسهم في أعلى نسبة تصويت خلال ما يربو على 100 عام وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب على مستوى البلاد، لكن النسب أكثر تقاربا بينهما في ولايات مهمة يمكنها حسم نتيجة الانتخابات. 

#الرئيس الامريكي #دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية

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