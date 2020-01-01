فيديو لرجل يدفع امرأة دون كمامة خارج حافلة بعد بصقها عليه

وكالات

قالت صحيفة The Independent البريطانية، الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن شرطة مرور مدينة فانكوفر الكندية تحقق في مقطع فيديو يُظهر رجلاً يدفع سيدة لا ترتدي كمامة من الحافلة بعد بصقها عليه، ما يجعلها مهددة بالمتابعة بتهمة الاعتداء على الرجل.

تفاصيل ما ظهر في الفيديو: يُظهر المقطع، الذي لم تتحقق منه السلطات بعد، السيدة وهي تقف في الحافلة ويرتفع صوت شخص بعيد عن الكاميرا وهو يقول: "مقرف". فتدير السيدة رأسها وتظهر وهي تبصق على رجل يرتدي كمامة.





ثم يظهر وهو يدفعها إلى باب الحافلة الجانبي، ويستمر في دفعها إلى أن تسقط على الرصيف خارج الحافلة. وارتفع صوت سيدة تسأله: "يا إلهي، ما خطبك؟" فيما يمسح الرجل اللعاب عن جبينه ويجيب: "بصقت في وجهي".

نُشر المقطع أولاً على موقع تيك توك وانتشر بسرعة عليه، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

ردت شركة TransLink، التي تدير خدمات النقل العام في المدينة، على تغريدة تشارك مقطع الفيديو بالقول: "سلامة عملائنا أولويتنا الأولى. نشكر الجميع على اهتمامهم. وشرطة المرور تحقق حالياً في هذا الموضوع".





الشرطة ما زالت تبحث عن المرأة: قالت شرطة المرور لمحطة CTV News إنهم لم يعلموا بالحادث إلا بعد تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع.

الرقيب كلينت هامبتون أوضح للمحطة أن وحدة التحقيق الخارجية في شرطة المرور تحاول تحديد مكان الشخص الذي نشر المقطع لجمع المزيد من المعلومات، ولكن يبدو أن المقطع الأصلي والحساب الذي نشره قد حُذفا.

كما قال: "هذا يجعل التحقيق صعباً، فنحن نتحرى عن مقطع فيديو بمعلومات محدودة للغاية"، وأضاف: "نعرف موعد نشر الفيديو لكننا لا نعرف موعد تصويره. هل كان بالأمس أم قبل ثلاثة أشهر؟"، ودعا أي شخص شاهد أو شارك في هذه الواقعة عليه أن يتصل بشرطة المرور.





إجبارية ارتداء الكمامة: يُشار إلى أن ارتداء الكمامة إلزامي في وسائل النقل العام في المدينة الكندية، ما لم يكن لدى الشخص مشكلة طبية تعفيه من ارتدائها.

إذ قال الرقيب هامبتون إن الناس يُنصحون بالتزام التباعد الجسدي بينهم وبين أي شخص لا يرتدي كمامة في وسائل النقل العام.

فيما قد تُوجّه إلى السيدة تهمة الاعتداء، إذا تعرفوا عليها، لبصقها على الرجل. ووصف الرقيب هامبتون تصرفها بالـ"مقزز".