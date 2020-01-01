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التحالف يعلن إحباط ثالث هجوم للحوثيين على السعودية خلال يومين

السبت 24 أكتوبر 2020 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف يعلن إحباط ثالث هجوم للحوثيين على السعودية خلال يومين



الرياض /سما/ واس

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه ثالث هجوم بواسطة طائرة بدون طيار شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة خلال أقل من يومين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم السبت بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية".

وسبق أن أعلن التحالف عن إحباط هجومين مماثلين صباح ومساء يوم أمس الجمعة، وذلك بعد نحو أسبوع من تنفيذ طرفي النزاع في اليمن أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية الحرب.

#التحالف العربي #السعودية #الحوثيون

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