  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

محمد بن راشد يدعو الإماراتيين لفعل أمر واحد في أول ثلاثاء من نوفمبر

السبت 24 أكتوبر 2020 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن راشد يدعو الإماراتيين لفعل أمر واحد في أول ثلاثاء من نوفمبر



وكالات

طلب حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من كافة المواطنين في الدولة، بالقيام بفعل واحد في توقيت واحد، يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو الثلاثاء الأول من الشهر.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه يحث المواطنين ومؤسسات ووزارات الدولة لرفع العلم الإماراتي موحدا في هذا التاريخ، بسبب تزامن هذا التاريخ مع الاحتفال بـ"يوم العلم"، وذلك في الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت الإمارات المحلي.

وجاء في تغريدة حاكم دبي: "الإخوة والأخوات.. تحتفل دولتنا بيوم العلم قريبا.. رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة.. ندعو مواطنينا ومؤسساتنا ووزاراتنا لرفعه موحدا في 3 نوفمبر الحادية عشر صباحا في وقت واحد، وبقلب نابض.. لنعبر عن توحد بيتنا ووحدة مصيرنا".

يشار إلى أن "يوم العلم" هو مناسبة وطنية سنوية، أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2013، والذي فيه تزدان دولة الإمارات العربية المتحدة بألوان العلم الإماراتي، وتصادف إطلاق تلك المناسبة في الثالث من نوفمبر من كل عام.

وتعبر المناسبة عن مشاعر الوحدة والسلام بين الإماراتيين، وتعزيز شعور بالانتماء للوطن وترسيخا لصورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين بعضهم البعض.

#حاكم امارة دبي #محمد بن راشد آل مكتوم #الامارات #العلم الاماراتي #تويتر #يوم العلم #الوحدة #السلام #التلاحم

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة نزال حبيب نورمحمدوف وجاستن غيتشي في عرض "UFC254"

تقرير استخباري :غزة الهدف الاول لاتفاق التطبيع الاسرائيلي السوداني

جنرال إسرائيلي يدعو لتبني سياسة مستقلة تجاه غزة تتضمن سبعة بنود وهي كالتالي ..

فرنسا تستنكر تصريحات أردوغان "البذيئة" وتستدعي سفيرها

أول تعقيب رسمي فلسطيني على الرسومات الكاريكاتيرية الفرنسية المسيئة للرسول محمد

قتلوه بأعقاب البنادق.. شهيد من يتما في ترمسعيا شمال رام الله

نحو كهرباء لمدة 24 ساعة بنصف شيكل للكيلو في غزة ..مروان أبو شريعة

الأخبار الرئيسية

3 قضايا محور المباحثات.. حماس تكشف تفاصيل الملفات التي سيبحثها وفد الحركة في القاهرة

بايدن

سيتجاهل خطة ترامب. معاريف: كيف تبدو العلاقة بين إسرائيل وديمقراطيي أمريكا برئاسة بايدن المحتملة؟

جامعة

"التعليم العالي": السماح لاستئناف العمل في 19 مؤسسة ومنع ست أخرى بقطاع غزة

0

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

6

صحيفة اسرائيلية: هناك فرصة للتسوية مع السعودية حتى قبل الانتخابات الأمريكية