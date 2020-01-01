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خطأ يتسبب في فوز رجل بمليوني دولار

السبت 24 أكتوبر 2020 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطأ يتسبب في فوز رجل بمليوني دولار



وكالات

اشترى سمير مزاحم البالغ من العمر 56 عاما، بطاقة يانصيب بالخطأ، لتنقلب حياته رأسا على عقب.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، مزاحم الذي يسكن في مدينة ديترويت بولاية ميشيغن، كان يحتفظ برقم تذاكر اليانصيب في تطبيق بهاتفه الشخصي، وفي إحدى المرات اشترى بطاقة إضافية دون أن ينتبه.

وشعر الرجل بالضيق، لاعتقاده أنه أضاع الأموال على بطاقة خاسرة عن طريق الخطأ.

وكانت المفاجأة أن البطاقة ربحت مليوني دولار أمريكي.

ومن جانبه قال سمير مزاحم إنه لا يصدق الأمر حتى الآن، كما أنه استغرق أياما حتى استوعب فوزه بمليوني دولار.

#صحيفة "نيويورك بوست #ولاية ميشيغان #يانصيب

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