دبي تعلن عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 136 مليون دولار

وكالات

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، عن طرح حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم (136.14 مليون دولار) ليرتفع مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت، "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعلن عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم لدعم الاقتصاد المحلي ليصل مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم".

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعلن عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم لدعم الاقتصاد المحلي ليصل مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم. pic.twitter.com/Qw7YmQAOy0 — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 24, 2020

وأضاف: "ندرك التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، وهدفنا تجاوز كل تلك التحديات وتسريع التعافي والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي".

ندرك التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، وهدفنا تجاوز كل تلك التحديات وتسريع التعافي والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 24, 2020

وتابع قائلا: "القطاع الخاص شريك رئيسي في مسيرة دبي التنموية واعتمدنا مجموعة من الإعفاءات الجديدة لبعض الرسوم وتخفيض الإيجارات لبعض القطاعات إلى جانب تمديد صلاحية مجموعة سابقة من الإعفاءات من الرسوم".