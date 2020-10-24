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دبي تعلن عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 136 مليون دولار

السبت 24 أكتوبر 2020 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبي تعلن عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 136 مليون دولار



وكالات

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، عن طرح حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم (136.14 مليون دولار) ليرتفع مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت، "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعلن عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 500 مليون درهم لدعم الاقتصاد المحلي ليصل مجموع الحزم التحفيزية هذا العام إلى 6.8 مليار درهم".

وأضاف: "ندرك التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، وهدفنا تجاوز كل تلك التحديات وتسريع التعافي والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي".

وتابع قائلا: "القطاع الخاص شريك رئيسي في مسيرة دبي التنموية واعتمدنا مجموعة من الإعفاءات الجديدة لبعض الرسوم وتخفيض الإيجارات لبعض القطاعات إلى جانب تمديد صلاحية مجموعة سابقة من الإعفاءات من الرسوم".

#دبي #حمدان بن محمد آل مكتوم #تويتر #النمو الاقتصادي

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