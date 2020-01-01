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اشتية يؤكد خلال لقائه وفداً من منظمات حقوق الإنسان صون الحريات العامة

السبت 24 أكتوبر 2020 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يؤكد خلال لقائه وفداً من منظمات حقوق الإنسان صون الحريات العامة



رام الله / سما /

 أكد رئيس الدكتور الوزراء محمد اشتية صون الحريات العامة، وحماية المجتمع من أي تسيب او فلتان، وحماية حقوق المواطنين جميعاً.

وطالب رئيس الوزراء، اليوم السبت، خلا لقائه وفداً من ممثلي منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني في فلسطين، بتعزيز جهود هذه المؤسسات في توثيق خروقات الاحتلال بشكل يومي، والعمل على إيجاد معالجة جديدة لمواجهة الحرب التي يشنها الاحتلال على الرواية الفلسطينية، إضافة الى التعاون من اجل تعزيز الديمقراطية وتبني برامج مكملة لعمل الحكومة في مختلف المجالات.

وأكد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، داعيا الى ضرورة توحيد الجهود بين مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، من خلال جسم تنسيقي كي لا يتداخل العمل بينها.

وناقش رئيس الوزراء مع الوفد العديد من القضايا من أبرزها، اجراء الانتخابات، وحالة الطوارئ التي أكد انها لم تستخدم الا لمعالجة وضع كورونا، إضافة الى حقوق الموظفين مؤكدا انها محفوظة، مشيرا الى انشاء الالية الوطنية للوقاية من التعذيب، وأن فلسطين تلتزم بالاتفاقيات الموقعة لحماية حقوق الانسان.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #حقوق الانسان #حرية التعبير #فلسطين #منظمات حقوق الإنسان

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