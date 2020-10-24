الرئيس الجزائري يتحدث عن وضعه الصحي بعد خضوعه للحجر

وكالات

الرئيس الجزائري يتحدث عن وضعه الصحي بعد خضوعه للحجرالجزائر.. تبون يدخل الحجر الصحي في ظل تفشي كورونا داخل الحكومة والرئاسة وكتب تبون في حسابه على "فيسبوك": "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا".

وأضاف: "أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء".يد تبون إنه "بخير وعافية"، بعد إعلان الرئاسة الجزائرية دخوله الحجر الصحي إثر ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.