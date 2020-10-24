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الرئيس الجزائري يتحدث عن وضعه الصحي بعد خضوعه للحجر

السبت 24 أكتوبر 2020 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الجزائري يتحدث عن وضعه الصحي بعد خضوعه للحجر



وكالات

الرئيس الجزائري يتحدث عن وضعه الصحي بعد خضوعه للحجرالجزائر.. تبون يدخل الحجر الصحي في ظل تفشي كورونا داخل الحكومة والرئاسة وكتب تبون في حسابه على "فيسبوك": "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا".

وأضاف: "أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء".يد تبون إنه "بخير وعافية"، بعد إعلان الرئاسة الجزائرية دخوله الحجر الصحي إثر ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

‏امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابةإطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا....

Posted by ‎عبد المجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune‎ on Saturday, October 24, 2020
#عبد المجيد تبون #الحجر الصحي #فيروس كورونا #الجزائر

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