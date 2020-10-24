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أردوغان: أوروبا تحضر لنهايتها

السبت 24 أكتوبر 2020 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: أوروبا تحضر لنهايتها



وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أوروبا "تحضر لنهايتها"، من خلال "فتح جبهة ضد المسلمين".

وأضاف الزعيم التركي، أثناء تعليقه على عملية للشرطة الألمانية يوم الأربعاء في مسجد "مولانا" في برلين خلال صلاة الفجر: "بتنفيذ مثل هذه الاعتداءات على حقوق المسلمين من مواطني (الدول الأوروبية)، انتقلت الفاشية الأوروبية إلى مرحلة جديدة. فأوروبا تحضر نهايتها بالجبهة التي فتحتها ضد المسلمين. وإذا لم يتخلصوا منها بأسرع ما يمكن، فإن مثل هذا المرض سيدمر أوروبا من الداخل".

في وقت سابق، داهم 150 عنصرا من أفراد الشرطة الألمانية مسجد "مولانا" ببرلين، في إطار تحقيق يتعلق بالاحتيال المالي وجمع تبرعات خلال أزمة فيروس كورونا بلغت 70 ألف يورو، بحسب صحيفة "بيلد" المحلية.

وإضافة إلى المسجد الموجود في منطقة كروزبرج بالعاصمة الألمانية، داهمت الشرطة أيضا متجرين، وتم التحفظ على مبلغ قدره 7000 يورو، ومصادرة العديد من ناقلات البيانات والوثائق.

#رجب طيب اردوغان #المسلمين #الشرطة الألمانية #برلين #ألمانيا #الدول الأوروبية #فيروس كورونا

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