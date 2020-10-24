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الحوثيون يعلنون قصف مطارين وقاعدة سعودية بالمسيّرات

السبت 24 أكتوبر 2020 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون قصف مطارين وقاعدة سعودية بالمسيّرات



وكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم السبت، عن شنها هجمات بطائرات مسيرة على مطارين مدنيين وقاعدة جوية في السعودية.

وذكر المتحدث باسم قوات الجماعة يحيى سريع على حسابه في "تويتر"، أن الجماعة نفذت ثلاث هجمات بثلاث طائرات بدون طيار من طراز "قاصف 2K" استهدفت مطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط (في إشارة إلى قاعدة الملك خالد الجوية).

وتابع أن "الإصابة كانت دقيقة"، مشددا على أن هذه الهجمات تأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم".

وجاءت التغريدة بالتزامن مع إعلان التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المملكة، في ثالث هجوم خلال أقل من يومين.

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