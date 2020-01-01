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وزير الصحة الجزائري: الوضع الصحي مقلق للغاية

السبت 24 أكتوبر 2020 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة الجزائري: الوضع الصحي مقلق للغاية



وكالات

أكد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم السبت، أن الوضع في البلاد بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا من جديد، أصبح مقلقا للغاية.

وقال بن بوزيد في لقاء مع التلفزيون الجزائري، الجمعة، إن "وباء كورونا حطم دولا قوية اقتصاديا وصحيا مثل الولايات المتحدة".

وأضاف: "كل ما قيل حول هذا الوباء اتضح أنه لم يكن صحيحا، بعض الخبراء قالوا إن الوباء أصبح وراءنا، وآخرون قالوا إنه سيختفي مع ارتفاع درجات الحرارة".

من جهة أخرى أشار الوزير، إلى "إمكانية العودة لفرض الحجر الصحي، في حال استمر التهاون بشأن الوقاية وارتفاع الإصابات".

وقال: "الفيروس انتشر أكثر وأكثر، ونلاحظ أن دولا تمتلك أنظمة صحية قوية تعود إلى فرض الحجر الصحي وغلق المطاعم والمقاهي كفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وحتى ألمانيا التي كانت متحكمة لفترة في الوباء".

وشدد بن بوزيد على أنه وخلال زيارته لبعض الولايات، لم يشاهد شخصا واحدا يرتدي الكمامة باستثناء الوفود المرافقة له.

وسجلت الجزائر إجمالي إصابات بكورونا بلغ 55630 إصابة، بالإضافة إلى 1897 حالة وفاة بالفي

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