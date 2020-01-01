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أردوغان: ماكرون بحاجة لاختبار عقلي.. وفرنسا تقف وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان

السبت 24 أكتوبر 2020 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: ماكرون بحاجة لاختبار عقلي.. وفرنسا تقف وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان



انقرة /سما/ الاناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحاجة لاختبار قدراته العقلية، عقب تصريحاته العنصرية الأخيرة حول الإسلام.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية قيصري، وسط البلاد.

وأضاف الرئيس التركي: “ماكرون بحاجة لاختبار عقلي، فكيف لرئيس دولة أن يعامل الملايين من أتباع ديانة مختلفة (المسلمين) في بلاده بهذه الطريقة؟”.

وحول الدعم الفرنسي لأرمينيا، قال الرئيس التركي إن فرنسا تقف عموما وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان.

وأضاف أردوغان أنه تحدث مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف صباح اليوم.

وتابع: “أشقاؤنا الأذربيجانيون ماضون في تحرير أراضيهم المحتلة”.

وقال أردوغان إن بلاده ستواصل تقديم شتى أنواع الدعم لأذربيجان في “نضالها لتحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني”.

وحول اقتحام الشرطة الألمانية مسجدا في العاصمة برلين، أكد أردوغان أن هذه الحادثة تعتبر دليلا على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية إلى مرحلة جديدة.

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