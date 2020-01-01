إخضاع الرئيس الجزائري للحجر الصحي “الطوعي” بعد ظهور أعراض كورونا على مساعديه

الجزائر /سما/ د ب أ

قالت الرئاسة الجزائرية إن الجهاز الطبي الرئاسي نصح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام بداية من اليوم السبت.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب نشرته بصفحتها على موقع “فيسبوك”، أن هذا القرار جاء بعدما “تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا”.

وقد سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، حتى أمس الجمعة، 273 إصابة جديدة ليصل بذلك مجموع الإصابات 55 ألفا و630.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في تصريح صحفي عن رصد 9 وفيات جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1897.

كما أشار إلى تعافي 170 شخصا، بما يزيد عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 38 ألفا و788، في حين يتواجد 33 مريضا في العناية المركزة.