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حسين الشيخ: محور الصراع كان وما زال وسيبقى فلسطين بغض النظر عن من طبّع

السبت 24 أكتوبر 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ: محور الصراع كان وما زال وسيبقى فلسطين بغض النظر عن من طبّع



رام الله /سما/

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أن ‏جوهر ومحور الصراع كان وما زال وسيبقى فلسطين بغض النظر عن من طبّع أو لم يطبّع.

وقال الشيخ، عبر حسابه بموقع (تويتر): "الصامد المرابط المناضل على هذه الأرض هو شعب فلسطين، ولا حل ولا سلام من دون استقلاله وخلاصه من الاحتلال لو طبّع العالم كله مع دولة الاحتلال".


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يأتي ذلك في أعقاب موجة التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها يوم أمس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، لتكون الخرطوم العاصمة العربية الثالثة التي تطبع علاقاتها مع الاحتلال خلال العام 2020، بعد البحرين والإمارات.

#حسين الشيخ #التطبيع مع اسرائيل #فلسطين #القضية الفلسطينية #اسرائيل #الدول العربية

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