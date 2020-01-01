  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المطران حنا: اهمال القضية الفلسطينية وتهميشها لن يؤدي إلى تصفيتها

السبت 24 أكتوبر 2020 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
المطران حنا: اهمال القضية الفلسطينية وتهميشها لن يؤدي إلى تصفيتها



القدس المحتلة /سما/

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن اهمال البعض للقضية الفلسطينية والتعمد بتهميشها لا يعني الغائها فلا توجد هنالك قوة في هذا العالم قادرة على تصفية القضية الفلسطينية ومن يظن انه قادر بمؤامراته ومشاريعه التصفوية على تصفيتها فهو مخطىء.

وأوضح المطران حنا، القضية الفلسطينية هي قضية شعب موجود ولا يحق لاحد ان يتجاهل وجود هذا الشعب الرازح تحت الاحتلال والذي يعاني من المظالم منذ عام 48 وحتى اليوم.

وأشار إلى أن من يتجاهلون القضية الفلسطينية يشبهون النعامة التي اذا ما اخفت رأسها في الرمال تظن انها في عالم اخر.

وذكر أن "فلسطين موجودة والشعب الفلسطيني موجود والقضية الفلسطينية ما زالت عالقة ولا يحق لاي جهة سياسية في هذا العالم ان تتجاهل وجودنا وحقوقنا وقضيتنا العادلة والتي من المفترض الا تكون قضية الفلسطينيين لوحدهم بل قضية كافة الاحرار في هذا المشرق وفي العالم بأسره".

وبيّن المطران حنا "لن يستسلم الفلسطينيون ولن يرفعوا الراية البيضاء ولن تتمكن اية قوة غاشمة من اغراقهم في ثقافة اليأس والاحباط والقنوط لا بل المؤامرات التي تحيط بنا وتستهدفنا لن تزيدنا الا عزيمة وارادة".

وتابع: "الفلسطينيون هم شعب حر ومن اكثر الشعوب العربية ثقافة ، فنحن لا نملك ثروات طبيعية بل نملك ما هو اهم منها الا وهو الانسان الفلسطيني المثقف الوطني المتحلي بالصدق والاستقامة والمبادىء السامية ، ناهيك عن ان فلسطين والقدس بشكل خاص انما هي قطعة من السماء على الارض ، ونحن اذ نسكن في القدس بأجسادنا فالقدس ساكنة في وجداننا وفي ثقافتنا وفي قلوبنا".
 

#المطران عطا الله حنا

الأكثر قراءة اليوم

أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء

معلق الكلاسيكو 2020 مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

الكلاسيكو .. رابط قناة برشلونة الرسمية بث مباشر على يوتيوب

شاهد : مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 3 الثالثة والرابعة 4

فيديو .. صيته السبيعي تتحدث على إم بي سي عن قصة نجاحها

قناة 13: قطر هي الدولة القادمة على خط التطبيع.. ما علاقة غزة؟

وزير الري المصري الأسبق: ضوء أخضر من ترامب لمصر لضرب سد النهضة

الأخبار الرئيسية

التوصل لاتفاق يقضي بتشغيل مولدات الكهرباء في قطاع غزة

بيبي

“الغواصات” وفضيحة الكنيست.. هآرتس: لماذا يخاف نتنياهو من تشكيل لجنة تحقيق؟

غانتس

عقب موافقتهما على بيع واشنطن "أسلحة معينة" للإمارات.. غانتس يهاجم نتنياهو بشأن "إف-35"

لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة تصدر قرارات جديدة حول مواجهة فيروس كورونا

1b8adf99ce

ماكرون يدعم الرسومات المسيئة للنبي "محمد" ويقرر نشرها في ميادين عامة