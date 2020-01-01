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فتوح: توالي التطبيع إنذار بانفراط وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية

السبت 24 أكتوبر 2020 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: توالي التطبيع إنذار بانفراط وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية



رام الله /سما/

قال المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) روحي فتوح: إن توالي خطوات التطبيع والتوقيع على اتفاقيات السلام مع الاحتلال، ينذر بانفراط وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.

وأعرب فتوح عن إدانته الشديدة لخطوة السودان في تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، مبينًا أن خطوة السودان في تطبيع علاقاتها مع الاحتلال، هي من أجل مصالحها، وطعنة للقضية الفلسطينية، وأن جميع المبررات التي يسوقها المطبعون مع الاحتلال هي طعنة مؤلمة، وأنها على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن التطبيع مخالف لمبادرة السلام العربية، التي نصت على أن التطبيع مع الاحتلال لن يتم إلا بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية، حسب قرارات الشرعية الدولية.

ومن جانب آخر، أشاد فتوح بدور حزب البعث السوداني، العضو في "قوى- التغيير" في معارضته للتطبيع، والعمل على تشكيل جبهة ضد التطبيع مع إسرائيل، وحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر، والأحزاب السودانية الرافضة للتطبيع.

وطالب فتوح، المجتمع العربي والدولي، برفض هذه الاتفاقيات، ومقاطعه الاحتلال على كافة المستويات.
 

#روحي فتوح #حركة فتح #التطبيع مع اسرائيل #السودان #اسرائيل #الدول العربية

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