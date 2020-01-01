المجلس الوطني الفلسطيني: اتفاق تطبيع السودان لن يجلب السلام للمنطقة

رام الله /سما/

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، اتفاق تطبيع السودان مع إسرائيل، برعاية أميركية، استخداماً مرفوضاً للقضية الفلسطينية، مقابل وعود وأوهام أميركية وإسرائيلية، لن تجلب السلام والازدهار والتنمية للمنطقة بأكملها.



وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن هذا الاتفاق التطبيعي، يمثل خرقاً وخروجاً على قرارات الإجماع العربي والإسلامي، تجاه القضية الفلسطينية، وانتهاكاً صارخاً لحقوق شعبنا وقضيته.



وشدد المجلس على أن السلام والأمن والازدهار في المنطقة، لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطين، ذات السيادة الناجزة، وعاصمتها مدينة القدس، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً للقرار 194.



وثمن المجلس عالياً مواقف الشعب السوداني الشقيق وأحزابه الوطنية وقواه المدنية، التي ترفض التطبيع مع إسرائيل والابتزاز الأميركي، وتقف إلى جانب فلسطين وشعبها.



ودعا المجلس الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية، والبرلمانات العربية والإسلامية، لإدانة ورفض هذا الاتفاق لخروجه على ثوابت الأمتين العربية والإسلامية، ومطالبتها بالتراجع الفوري عنه.



وأكد المجلس، ما جاء في بيان الرئاسة الفلسطينية، الذي صدر اليوم الجمعة، بشأن اتفاق السودان مع إسرائيل، مشيداً بالموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني الموحد في مواجهة كافة المشاريع التصفوية لحقوق شعبنا في العودة والدولة وعاصمتها القدس، وداعياً إلى سرعة إنجاز ما تم التوافق عليه لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني.

