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مجدلاني: سبعة فصائل طالبت الرئيس بالإسراع لإصدار مرسوم الانتخابات

السبت 24 أكتوبر 2020 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: سبعة فصائل طالبت الرئيس بالإسراع لإصدار مرسوم الانتخابات



رام الله /سما/

أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، أنه جرى عقد اجتماع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بمقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بمدينة رام الله، قبل عدة أيام من أجل مناقشة مخرجات اجتماع الأمناء العامين، الذي انعقد ما بين رام الله وبيروت.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس، هذه الحوارات التي تمخضت عن جملة من التفاهمات؛ لتعزيز الشراكة الوطنية من خلال إجراء الانتخابات العامة وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، والتي جرى تتويجها بمباركة وطنية من خلال اجماع كافة الفصائل على ذلك.

وأكد مجدلاني، أن اجتماع الفصائل بمقر الجبهة، جرى خلاله الاتفاق على توجيه رسالة للرئيس محمود عباس، تدعوه إلى ضرورة التعجيل بإصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات العامة بالتتالي، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.

وأشار إلى أن الفصائل التي وقعت على الرسالة، هي: حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)،الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة العربية، والجبهة العربية الفلسطينية.

وشدد مجدلاني على أن طبيعة المرحلة، ومجمل التطورات المتسارعة، باتت تتطلب الإسراع بإصدار المرسوم الرئاسي، من أجل تصليب بنية النظام السياسي الفلسطيني، وتفويت الفرصة على المتربصين بمشروعنا الوطني.
 

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