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تعليم غزة: جهزنا المدارس وفق البروتكول الصحي لاستقبال الطلبة

السبت 24 أكتوبر 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة: جهزنا المدارس وفق البروتكول الصحي لاستقبال الطلبة



غزة /سما/

قالت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، إنها جهزت المدارس حسب البروتوكول الصحي من تعقيم وتنظيف لاستقبال 22 ألف طالب من الوكالة والحكومة يوم الاثنين القادم.

وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم رائد صالحية لإذاعة "القدس" المحلية اليوم السبت، أن تقييم المرحلة الأولى من عودة طلبة الثانوية كان طيب جداً نتيجة التزام الطلبة وأولياء الأمور بالبروتوكول الصحي.

وأضاف أن الغرفة الصفية ستشمل من 20-25 طالب مع الالتزام بالتباعد بينهم وارتداء الكمامة وسيكون الدوام 3 حصص للشفت الأول ومثلهم للشفت الثاني.

ولفت إلى أنه سيسقط الدوام عن المعلمين والطلبة المتواجدين في المناطق المصنفة بالحمراء لحين إصدار قرار جديد من الجهات المختصة، مع وضع برنامج فني لتعويض الطلبة المتواجدين في المناطق الحمراء ما فاتهم من المنهاج.

#غزة #التربية والتعليم #العودة الى المدارس #فيروس كورونا #العملية التعليمية #كورونا في غزة

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