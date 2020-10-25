بدء الدوام الجزئي للطلبة بكلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر

غزة /سما/

أعلنت كلية الدراسات المتوسطة في جامعة الأزهر- غزة عن بدء الدوام الوجاهي الجزئي في الكلية، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 26/10/2020، وذلك حسب الجدول الدراسي عبر بوابة الطالب.

وأوضحت أن باب التسجيل وتسديد الرسوم الدراسية مفتوح يوم الأحد الموافق 25/10/2020، مشددةً على ضرورة التزام الطلبة باتخاذ كافة التدابير الوقائية والصحية وإتباع الإجراءات الآتية:

• الإلتزام بإرتداء الكمامة منذ الخروج من المنزل وحتى العودة إليه.

• الإلتزام بالتباعد الجسدي وترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين لا تقل عن (2) متر.

• الدخول إلى القاعات والمختبرات مباشرة عند الوصول إلى الكلية، وعدم التجمهر في الساحات أو على الأبواب.

• الجلوس حسب الأنظمة والترتيبات المعلنة من الكلية.

• المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المكان.

• عدم مشاركة الأغراض الخاصة مع الآخرين.

• تطهير الأيدي عند الدخول إلى الكلية.

• الوصول إلى الكلية قبل الموعد المحدد للمحاضرة بحد أقصى ( 10) دقائق.

• مغادرة الكلية فور إنتهاء الغرض من التواجد فيها.

• عند شعورك بأعراض شبيهة بأعراض الكورونا أو لأي فرد من أفراد أسرتك، أو الإنفلونزا عليك عدم الذهاب إلى الكلية.

وستتخذ الكلية كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" حفاظًا على سلامة الطلبة والعاملين في الكلية.