استئناف دوام الطلبة للمساقات العملية بالجامعة الإسلامية الثلاثاء

غزة /سما/

أعلنت الجامعة الإسلامية في غزة اليوم السبت استئناف التعليم الوجاهي في المقررات العملية وفق نظام مكثّف اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، مؤكّدة سعيها لتوسيع التعليم الوجاهي ما أمكن بحسب تطورات الحالة الوبائية لفيروس "كورونا"، وستهتم بمراعاة طلبة المستوى الأول.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إنّ الكليات ستعلن لطلبتها عن البرامج الخاصة بالمقررات التي سيتم تدريسها وجاهيًا، مشيرة إلى الاستمرار في التعليم الإلكتروني لمعظم مساقات للفصل الدراسي الحالي.

وأوضحت أنّ القرار يأتي حرصًا منها على استكمال الفصل الدراسي الحالي، وتحسين نوعية التعليم، وقد جاء بعد تقييم الجامعة للفرص المتاحة للتعليم الوجاهي في ظل ما يصدر عن الجهات المختصة بمتابعة الحالة الوبائية

وأكّدت أنّها ستأخذ بكل الاحتياطات الصحية من التعقيم لأماكن الدراسة والمختبرات وتحقيق التباعد وغير ذلك، داعية الطلبة إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية التي ستعلنها، آملة منهم تفهّم الإجراءات الاضطرارية التي ستتّخذها على بوابات الجامعة.

وشدّدت على أنّه "لا يسمح للطلبة من المناطق المصنفة حمراء بدخول الجامعة"، قائلة إنّه سيتم معالجة ما يتعلق بهؤلاء الطلبة بما يحقق مصلحتهم.