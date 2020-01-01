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توزيع قرطاسية وألعاب على طلاب في مخيم عسكر الجديد

السبت 24 أكتوبر 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
توزيع قرطاسية وألعاب على طلاب في مخيم عسكر الجديد



نابلس /سما/

 نظم المركز النسوي التابع للجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر الجديد وجمعية اغاثة اطفال فلسطين، بالتعاون مع مركز التطوير المجتمعي نشاطا ترفيهيا لطلاب التربية الخاصة (ذوي الاعاقة) وروضتي اطفال "شمس الامل" و"مخيم عسكر الجديد" تخلله توزيع قرطاسية والعاب للاطفال الى جانب فقرات ترفيهية.

وأعرب رئيس اللجنة الشعبية، معمر ابو كشك، عن شكره لجمعية اغاثة اطفال فلسطين على تعاونها الدائم مع اللجنة في سبيل ادخال الفرحة الى قلوب اطفال المخيم ورسم البسمة على وجوههم. واضاف أن توزيع الهدايا يشكل أحد نماذج التعاطي مع هموم الأطفال وذوي الاجتياجات الخاصة وطلاب المدارس في المخيم.

بدوره، ثمن مدير مركز التطوير المجتمعي امجد الرفاعي هذه المبادرة اتجاه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى اثرها الطيب في نفوس الأطفال، مشيدا بدور جمعية اغاقة اطفال فلسطين في هذا المجال.

من ناحيتها اشارت ممثلة الجمعية سوسن صوفان الى ان هذه المبادرة تعكس إيمان الجمعية بمسؤوليتها اتجاه الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بإعتبارهم شريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني.

وقالت عضو اللجنة الشعبية لخدمات المخيم، نجاح الجبجي، ان مثل هذه المبادرات نحو الاطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وروضات الاطفال وتقديم الهدايا لهم يساهم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي واخراجهم من الجو الماساوي الذي يعيشونه نتيجة انتشار فايروس كورونا، معربة عن شكرها لجمعية اغاثة اطفال فلسطين على هذه المبادرة.

#مخيم عسكر الجديد

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