إيران تدين تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان

طهران /سما/ د ب أ

أدانت إيران اليوم السبت، اتفاق تطبيع العلاقات الذي تم الإعلان عنه بين إسرائيل والسودان.

وكتبت الخارجية الإيرانية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كل ما يجب عليك أن تفعله فقط هو أن تدفع فدية كافية (للولايات المتحدة) وأن تغض الطرف عن الجرائم بحق الفلسطينيين، وعندئذ سيتم شطبك من القائمة السوداء للإرهاب".

وأضافت الخارجية "أن مثل هذه القائمة منافقة، تماما مثل حرب الأمريكيين المزعومة ضد الإرهاب".

تجدر الإشارة إلى أن السودان قرر، بوساطة أمريكية، تطبيع علاقاته مع إسرائيل وذلك بعد خطوة مماثلة قبل أسابيع من الإمارات والبحرين.

وأعلنت أمريكا والسودان وإسرائيل اتفاق التطبيع أمس الجمعة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إن إسرائيل والسودان اتفقتا على 'صنع السلام'.."، مضيفا أن "الدول الثلاث تفاهمت في 'اتفاق تاريخي' على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية". وكانت إيران أدانت بشدة تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين من ناحية، وبين إسرائيل من ناحية أخرى.