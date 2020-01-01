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الاحتلال يكثف من شق طرق استيطانية جديدة

السبت 24 أكتوبر 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يكثف من شق طرق استيطانية جديدة



رام الله /سما/

 ذكرت منظمة التحرير اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال تكثف شق طرق استيطانية جديدة في الضفة الغربية وشرق القدس بهدف مصادرة المزيد من الأراضي.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة في تقرير الاستيطان الأسبوعي، إن تكثيف شق الطرق الاستيطانية يأتي في سياق مخطط الضم بهدف ربط التجمعات الاستيطانية وتوسيعها.

وأشار التقرير إلى مصادقة وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، على مناقصة لبناء طريق التفافي في بلدة حوارة جنوب نابلس تصل تكلفته إلى 250 مليون شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.4 شيكل).

ونبه التقرير إلى أن الطريق الالتفافي في حوارة سيمتد في عدة بلدات بطول 5.7 كيلومتر، ومن شأنه أن يحول المستوطنات الجبلية في المنطقة إلى نقطة جذب لعشرات الآلاف من الإسرائيليين.

وبحسب التقرير، فإن مخطط الشارع الالتفافي المذكور سيربط تجمع مستوطنات "كريات أربع" والمستوطنات المقامة على أراضي الخليل وجنوبها مع بعضها ضمن خط شرياني متصل خاص بالأساس بالمستوطنين.

وحذر من طرق الفصل العنصري التي تسير جنبا إلى جنب مع النشاطات الاستيطانية، حيث أودعت لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية الأسبوع الماضي، خارطة هيكلية لإقامة حي استيطاني جديد يشمل 56 وحدة استيطانية وشق شارع في القدس.

#منظمة التحرير #طرق استيطانية #مستوطنات #الضفة الغربية

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