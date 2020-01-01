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غزة: "مبـاحث كـورونا" تُغلق 77 محلًا مخالفا وتوقف 97 مواطنا

السبت 24 أكتوبر 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "مبـاحث كـورونا" تُغلق 77 محلًا مخالفا وتوقف 97 مواطنا



غزة /سما/

قالت "مباحث كورونا" بغزة أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 77 محلًا ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وأوضحت المباحث، أنها أوقفت 61 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وذكرت أنها أوقفت 36 مواطنا خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 22 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

#غزة #مباحث كورونا

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