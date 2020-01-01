رسالة مؤثرة من الاسير الاخرس للشعب الفلسطيني" لا أريد مساعدتهم.. ولاتضعوا جثتي في الثلاجة"

رام الله /سما/

يواصل الاسير ماهر الاخرس اضرابه عن الطعام لليوم ال٩٠ على التوالي رفضا لاعتقاله الاداري.

وفي آخر رسالة نقلتها محامية االأسير الفلسطيني ماهر الأخرس احلام حداد والمضرب عن الطعام منذ 90 يوما وهو بحالة حرجة، قال: " أوصي شعبي بأن يحموا الوطن ".

وهذ نص رسالته ووصية الاسير: " أطلب أن تزورني أمي وزوجتي وأولادي.

لا أريد أن أموت في مستشفى كبلان ولا أريد مساعدتهم، إن ارادوا مساعدتي فلينقلوني إلى مستشفى في الضفة، أريد أن أموت بين أهلي وأولادي.

لا أريد أن يضعوني في ثلاجة وألا يشرٌحوا جثتي بتاتاً لا هنا ولا في الضفة، أريد من الأسرى القدامى الذين خاضوا معركة الإضراب عن الطعام وأهالي الشهداء أن يحملوا نعشي. أوصي شعبي أن يحموا الوطن ".

وكان الاحتلال قد نقل بالامس الاسير الى سجن الرملة بالرغم من وضعه الحرج.