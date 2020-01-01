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الديمقراطية ترحب بالمواقف الوطنية في السودان الرافضة للتطبيع

السبت 24 أكتوبر 2020 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عالياً موقف القوى الوطنية والقومية واليسارية والديمقراطية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني في السودان الشقيق في إعلانها رفضها لخطوة التطبيع بين أطراف القيادة الرسمية في السودان وبين دولة الاحتلال الاسرائيلي، تحت ضغط وابتزاز الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الجبهة لقد قام شعب السودان وقواه السياسية بثورته الشعبية لبناء سودان جديد، يستعيد سلامه الداخلي، واستقراره وأمنه، وإزدهاره الاقتصادي، والتحرر من قيود التبعية والإقصاء التي تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها فرضها عليه.

وأكدت الجبهة ثقتها العالية بحرص قوى الثورة في السودان على صون أهداف الثورة، وصون الموقع القومي للسودان الشقيق، وأكدت وقوفها إلى جانبها في مقاومتها قرار التطبيع، خرقاً للدستور وخارج صلاحيات المؤسسات القيادية الانتقالية، في مجلس السيادة وحكومة البلاد، وأن صاحب الحق في القرار هو المجلس التشريعي الذي لم يتشكل بعد.

وختمت الجبهة بالدعوة إلى بناء أوسع جبهة وطنية في السودان الشقيق في مواجهة قرار التطبيع ومقاومته، وإحهاض نتائجه، وتعطيل مفاعيله، بمايصون وحدة الموقف الشعبي للسودان، ومقاومته الباسلة، ويصون الموقع القومي للسودان في الدائرة العربية بعيداً عن تيارات التطبيع والشراكة مع دولة الاحتلال.

#الجبهة الديمقراطية #التطبيع مع اسرائيل #التطبيع #السودان

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