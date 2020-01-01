  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تأجيل نهائي كأس اليد في غزة

السبت 24 أكتوبر 2020 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل نهائي كأس اليد في غزة



غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد, عن تغيير موعد نهائي كأس المحافظات الجنوبية "المرحوم أحمد الكرد" خلال الموسم الجاري.

وأكد محمد أبو سمرة رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد, أن النهائي سيجري يوم الأحد الثامن من نوفمبر المقبل على صالة سعد صايل بغزة, بدلا الأول منه.

ومن المقرر أن يجمع نهائي المسابقة بين فريقي خدمات البريج واتحاد دير البلح, اللذين يعانيان من عدم انتظام تدريباتهما مؤخرا, بسبب انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن بطولة كأس "المرحوم أحمد الكرد" تجري برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشركة "جوال".

#الاتحاد الفلسطيني #كرة اليد #شركة جوال

الأكثر قراءة اليوم

تقرير استخباري :غزة الهدف الاول لاتفاق التطبيع الاسرائيلي السوداني

جنرال إسرائيلي يدعو لتبني سياسة مستقلة تجاه غزة تتضمن سبعة بنود وهي كالتالي ..

أول تعقيب رسمي فلسطيني على الرسومات الكاريكاتيرية الفرنسية المسيئة للرسول محمد

قتلوه بأعقاب البنادق.. شهيد من يتما في ترمسعيا شمال رام الله

نحو كهرباء لمدة 24 ساعة بنصف شيكل للكيلو في غزة ..مروان أبو شريعة

تفاصيل خبر وفاة الأمير الحاج عبد العظيم نجل سلطان بروناي

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

3 قضايا محور المباحثات.. حماس تكشف تفاصيل الملفات التي سيبحثها وفد الحركة في القاهرة

بايدن

سيتجاهل خطة ترامب. معاريف: كيف تبدو العلاقة بين إسرائيل وديمقراطيي أمريكا برئاسة بايدن المحتملة؟

جامعة

"التعليم العالي": السماح لاستئناف العمل في 19 مؤسسة ومنع ست أخرى بقطاع غزة

0

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

6

صحيفة اسرائيلية: هناك فرصة للتسوية مع السعودية حتى قبل الانتخابات الأمريكية