تأجيل نهائي كأس اليد في غزة

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد, عن تغيير موعد نهائي كأس المحافظات الجنوبية "المرحوم أحمد الكرد" خلال الموسم الجاري.

وأكد محمد أبو سمرة رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد, أن النهائي سيجري يوم الأحد الثامن من نوفمبر المقبل على صالة سعد صايل بغزة, بدلا الأول منه.

ومن المقرر أن يجمع نهائي المسابقة بين فريقي خدمات البريج واتحاد دير البلح, اللذين يعانيان من عدم انتظام تدريباتهما مؤخرا, بسبب انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن بطولة كأس "المرحوم أحمد الكرد" تجري برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشركة "جوال".