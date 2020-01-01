مشاهدة مباراة الأهلي والسلط بث مباشر - قناة الأردن الرياضية

عمان / سما

أعلنت قناة الأردن الرياضية، عن موعد عرض مباراة الأهلي والسلط بث مباشر اليوم السبت على ستاد الملك عبدالله الثاني ضمن مواجهات الأسبوع العاشر من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة الأهلي والسلط مباشر تنقل عبر الأردنية الرياضية بصوت المعلق عماد قطيش دون حضور جماهير الفريقين، علما أن اللقاء مؤجل من تاريخ 5 أغسطس / آب الماضي؛ بسبب كورونا.

ويسعى السلط إلى تحقيق فوزه الأول في التاريخ على الأهلي، إذ لم يسبق له الانتصار بأي لقاء منذ الموقعة الأولى بينهما بدوري الدرجة الأولى الأردني التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وفي الموسم الماضي، فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على مباراة الذهاب بالدوري بين الفريقين، قبل أن يحقق الأهلي انتصارا شاقا على السلط بثلاثة أهداف مقابل هدفين إيابا.

وشهدت الأيام الماضية أحداثا مفاجئة على صعيد النقاشات بين اتحاد الكرة والأندية، لا سيما بعد أن طلب الصريح الحصول على نقاط مباراته ضد الوحدات واعتبار الأخير مهزوما بسبب تجاوزات.

ويملك الأهلي ست نقاط فقط من تسع مباريات، إذ يحتل المركز الثاني عشر والأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين الأردني، بينما السلط في المركز الثامن برصيد 12 نقطة بفارق واحدة خلف معان.

ويتمسك فريق الوحدات بصدارة ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، ويليه الجزيرة بثماني عشرة، في حين يتقاسم الفيصلي والصريح المركز الثالث برصيد 14 نقطة من تسع مواجهات.