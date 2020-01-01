واتساب وكالة سما الإخبارية وجميع منصات التواصل الإجتماعي

غزة / سما /
تسعى وكالة سما الإخبارية الي توفير خدمات إخبارية مميزة الي متابعيها على الصعيدين المحلي والعربي من خلال تفعيل منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و عبر برامج التراسل الفوري
وتولي وكالة سما الاخبارية الاهتمام بجميع مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك وتويتر و واتساب وتليجرام
اليكم الروابط المتاحة لدى وكالة سما الإخبارية عبر منصات التواصل الإجتماعي :
رابط واتساب وكالة سما الإخبارية :
https://chat.whatsapp.com/DyTCwqD0QFT6sjyXxFRua1
رابط الإنضمام لوكالة سما الإخبارية عبر التليجرام https://t.me/SamaNewsAgency
صفحة وكالة سما الإخبارية على فيسبوك https://www.facebook.com/SamaNewsAgency/
موقع وكالة سما الإخبارية على تويتر https://twitter.com/SamaNewsAgency1