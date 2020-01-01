  1. الرئيسية
  2. صحة

واتساب وكالة سما الإخبارية وجميع منصات التواصل الإجتماعي

السبت 24 أكتوبر 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب وكالة سما الإخبارية وجميع منصات التواصل الإجتماعي



غزة / سما /

تسعى وكالة سما الإخبارية الي توفير خدمات إخبارية مميزة الي متابعيها على الصعيدين المحلي والعربي من خلال تفعيل منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و عبر برامج التراسل الفوري 

وتولي وكالة سما الاخبارية الاهتمام بجميع مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك وتويتر و واتساب وتليجرام

اليكم الروابط المتاحة لدى وكالة سما الإخبارية عبر منصات التواصل الإجتماعي :

رابط واتساب وكالة سما الإخبارية : 

https://chat.whatsapp.com/DyTCwqD0QFT6sjyXxFRua1  

رابط الإنضمام لوكالة سما الإخبارية عبر التليجرام    https://t.me/SamaNewsAgency

صفحة وكالة سما الإخبارية على فيسبوك    https://www.facebook.com/SamaNewsAgency/  

موقع وكالة سما الإخبارية على تويتر    https://twitter.com/SamaNewsAgency1

#وكالة سما الاخبارية #وكالة سما الإخبارية #سما واتساب #تليجرام سما #فيسبوك سما الاخبارية #فيسبوك سما #تويتر سما الاخبارية #سما تويتر

الأكثر قراءة اليوم

أسعار العملات .. سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء

معلق الكلاسيكو 2020 مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

فيديو .. صيته السبيعي تتحدث على إم بي سي عن قصة نجاحها

قناة 13: قطر هي الدولة القادمة على خط التطبيع.. ما علاقة غزة؟

وزير الري المصري الأسبق: ضوء أخضر من ترامب لمصر لضرب سد النهضة

سيناريوهات الحرب المقبلة.. معاريف: هذا ما ينبغي فعله لتحسين الوضع الأمني في غلاف غزة!

شاهد : مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 3 الثالثة والرابعة 4

الأخبار الرئيسية

1b8adf99ce

ماكرون يدعم الرسومات المسيئة للنبي "محمد" ويقرر نشرها في ميادين عامة

وزيرة الصحة : تسجيل 4 وفيات و 410 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قطر

معاريف: قطر ونفق حماس .. التطبيع مع الدوحة سيؤدي للاستقرار بغزة

الصحة بغزة : وفاة و 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و77 حالة تعافٍ

وفد

معاريف : إسرائيل تريد تهدئة بغزة بمعزل عن تبادل أسرى