واتساب وكالة سما الإخبارية وجميع منصات التواصل الإجتماعي

غزة / سما /

تسعى وكالة سما الإخبارية الي توفير خدمات إخبارية مميزة الي متابعيها على الصعيدين المحلي والعربي من خلال تفعيل منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و عبر برامج التراسل الفوري

وتولي وكالة سما الاخبارية الاهتمام بجميع مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها فيسبوك وتويتر و واتساب وتليجرام

اليكم الروابط المتاحة لدى وكالة سما الإخبارية عبر منصات التواصل الإجتماعي :

رابط واتساب وكالة سما الإخبارية :

https://chat.whatsapp.com/DyTCwqD0QFT6sjyXxFRua1

رابط الإنضمام لوكالة سما الإخبارية عبر التليجرام https://t.me/SamaNewsAgency

صفحة وكالة سما الإخبارية على فيسبوك https://www.facebook.com/SamaNewsAgency/

موقع وكالة سما الإخبارية على تويتر https://twitter.com/SamaNewsAgency1